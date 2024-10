GroenLinks plaatst bord bij azc Almere

GroenLinks Almere heeft een bord neergezet bij het asielzoekerscentrum in de wijk Tussen de Vaarten. “Hier wordt gewerkt aan een veilig thuis”, luidt de tekst. Het bord is een reactie op het plan van Marjolein Faber , minister van Vreemdelingenhaat, op bij azc’s borden neer te zetten met de tekst: “Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer”.

De partij noemt het idee van Faber tegenover Omroep Flevoland “een klap in het gezicht voor zowel de vluchtelingen, als alle mensen die zich in Nederland inzetten om hen een veilig thuis te bieden. Daar zetten we een boodschap van hoop en verbroedering tegenover.”

“De afgelopen maanden zijn we boos en verdrietig”, verklaart fractievoorzitter Shadi Nikshomar. “Boos, omdat er volgens haar een kabinet aan de macht is die de échte problemen in Nederland niet wil aanpakken, zoals armoede, woningnood en klimaatverandering. "Het kabinet wijst in plaats daarvan een zondebok aan: mensen die zijn gevlucht voor honger en geweld", aldus Nikshomar.”