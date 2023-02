GroenLinks en PvdA richten zich op gezamenlijke vijand: het doorgeslagen kapitalisme van de VVD en Mark Rutte

4 feb. 2023 - 18:55

Ik vind kapitalisme een wat gedateerde term. Die uit de tijd komt van grote ondernemers die duizenden mannen aan het werk hadden in de staal industrie, de mijnen, de bouw en scheepsbouw. Nu zijn lui met veel geld niet noodzakelijkwijs ook lui met veel werknemers. En zijn grote bedrijven vaak eigendom van veel verschillende partijen soms ook via de pensioenfondsen van werknemers. Volgens mij zou de kritiek op Rutte en de VVD de falende marktwerking en de falende participatiesamenleving moeten zijn. Ik geloof best in de stelling dat Rutte het land in economische en sociale zin enorm heeft beschadigd. Maar ik concludeer dat niet op basis van de constatering dat de VVD uit kapitalisten bestaat. Een groot deel van de VVD-kiezers heeft een doodgewoon modaal inkomen.