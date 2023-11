Grijp deze crisis aan voor hervormingen die onze grondrechten beter beschermen

De verkiezingswinst van de PVV was een schok maar biedt ook een kans, een kans om de tekortkomingen in ons politieke stelsel aan te pakken. Er is al veel gezegd over de motivatie van mensen om op Wilders te stemmen, en ook is er meermaals gewezen op het feit dat veel PVV-stemmers vorige verkiezingen niet hebben gestemd omdat ze het vertrouwen in de politiek waren verloren. Er is kortom veel onvrede bij kiezers – en niet alleen bij de achterban van Wilders – want mensen voelen zich niet gezien en gehoord door de politiek. Paradoxaal genoeg zou de huidige politieke impasse juist een kans kunnen zijn tot hervormingen van ons politieke bestel die de legitimiteit ervan versterken, die het democratisch gehalte ervan verhogen en die onze grondrechten beter moeten waarborgen.

Een dergelijke stellingname van genoemde politieke partijen zal tot nieuwe verkiezingen leiden omdat ze een meerderheid voor een kabinet-Wilders uitsluiten, maar we hebben nieuwe verkiezingen nodig om tot echte oplossingen te komen. Die verkiezingen zijn niet bedoeld om af te rekenen met Wilders maar om de tekortkomingen in ons huidige politieke stelsel fundamenteel te adresseren. De politiek functioneert allang niet meer zoals die ooit bedoeld was, dat moge inmiddels duidelijk zijn. We kunnen toekijken hoe dit bestel verder aftakelt of wordt afgebroken, maar we kunnen deze crisis – want dat is het – ook als een kans zien en de problemen bij de wortel aanpakken. Dat vergt moed en visie, maar het alternatief is lafheid en opportunisme, en lafheid en opportunisme hebben ons juist in deze situatie gebracht.