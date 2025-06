Griet Op de Beeck gaat Zomergasten presenteren

De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck presenteert dit seizoen het klassieke interviewprogramma Zomergasten dat van 27 juli tot en met 31 augustus iedere zondagavond wordt uitgezonden op NPO 2. Op de Beeck is een van de succesvolste Nederlandstalige auteur met meer dan een miljoen verkochte boeken. Ze was zelf eerder te gast in Zomergasten.

"Ik vind het een waanzinnige eer om een programma met zo’n indrukwekkende staat van dienst te mogen presenteren. Ik geloof dat het nooit belangrijker was dan nu: de tijd nemen, de diepte ingaan, de nuance zoeken, complexiteiten ontrafelen, de verrassing toelaten, het maatschappelijke gesprek - meer nog dan het debat - aanzwengelen, ons aller wereld verruimen en nabijheid creëren. Ik kijk er gretig naar uit om zes mensen aan de hand van hun keuzefragmenten te bevragen over hun ideeën, fascinaties, overtuigingen en twijfels, over wat hen ontregelt, ontroert en verwart, en om hen liefdevol te verleiden om zichzelf echt te laten zien. Wat vrolijkmakend en geruststellend dat dat nog steeds kan op de televisie." zegt ze in een persbericht van de VPRO