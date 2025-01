Griepgolf zwelt aan, België haalt mondkapjes uit de kast, crisissituatie in Frankrijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1010 keer bekeken • bewaren

Net als in andere Europese landen grijpt ook in Nederland het griepvirus verder om zich heen. Het RIVM meldt in een actuele rapportage: "Het aantal meldingen van het griepvirus neemt verder toe. Huisartsen van de Nivel peilstations namen bij een deel van hun patiënten met luchtwegklachten keel- en neusmonsters af. In 11 (29,7%) van de 37 monsters werd griepvirus gevonden."

Het aantal besmettingen stijgt razendsnel maar zit nog net onder de grens waarbij sprake is van een epidemie. Het ergste moet nog komen.

Het griepvirus, dat dit jaar zwaardere klachten dan gebruikelijk lijkt te veroorzaken, raast door Europa. In België is de situatie zo ernstig dat Code Oranje is afgekondigd. Verwacht wordt dat over twee of drie weken een piek wordt bereikt.

Het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties in ons land wordt opgetrokken van code geel naar code oranje, het op één na hoogste niveau. Dat heeft Volksgezondheid beslist, nu wintervirussen zoals griep meer en meer rondgaan. Mondmaskers zijn daardoor weer aanbevolen (maar niet verplicht) voor mensen met symptomen.

In ziekenhuizen stijgt het aantal opnames en in woonzorgcentra het aantal sterfgevallen. Het gebruik van mondmaskers wordt aangeraden op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in het openbaar vervoer. Verder gelden de bekende adviezen als regelmatig handen wassen, in de ellebogen kuchen en voor goede ventitatie zorgen.

In Frankrijk is al in een 35-tal ziekenhuizen het crisisplan in werking getreden. Er is sprake van een recordaantal opnames dat sinds Covid niet meer voorgekomen is. In veel delen van het land geldt Code Rood.