'Griep kan veel groter probleem worden dan covid in komende winter'

Experts maken zich zorgen over de terugkeer van de griep. De afgelopen winters kregen influenzavirussen weinig kans door alle coronamaatregelen. Nu die grotendeels zijn afgeschaft, kan de griep ook weer een comeback maken.

“We hebben elkaar twee jaar niet met de griep geïnfecteerd en we hebben geen immuniteit opgebouwd. We zijn nu kwetsbaarder voor de griep”, stelt hoogleraar pediatrie Adam Finn van de Bristol University tegenover The Guardian.

“De griep kan deze winter weleens een veel groter probleem worden dan covid-19”, meent Finn, die het belang van de jaarlijkse griepprik voor kwetsbaren benadrukt. Rond de tijd dat de griepprik wordt uitgedeeld, zal er vermoedelijk ook een ronde met een nieuw coronavaccin zijn.

De producenten van vaccins werken aan nieuwe inentingen die zijn toegesneden op de kenmerken van het Omikron-virus. De huidige vaccins zijn nog altijd gebaseerd op het oorspronkelijke virus zoals dat eind 2019 opdook in Wuhan.

Een jaar geleden bestond er ook al vrees voor een heftig griepseizoen, maar omdat veel landen in de herfst en winter de nodige maatregelen namen tegen corona kwam de griepepidemie pas heel laat op gang. Zo was er in Nederland pas halverwege maart sprake van een epidemie.

Een zwaar griepseizoen kan grote gevolgen hebben voor de zorg. Zo puilden de ziekenhuizen in 2018 uit van de grieppatiënten. Een twindemie, waarbij er tegelijkertijd sprake is van een griep- en een coronagolf, zou opnieuw voor grote problemen in de zorg kunnen zogen.