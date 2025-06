Greta Thunberg aan boord van hulpschip naar Gaza om Israëlische blokkade te doorbreken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de Freedom Flotilla, een humanitaire missie die probeert de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Het schip Madleen is vertrokken vanuit de Siciliaanse haven van Catania met aan boord onder meer Thunberg, de Palestijns-Franse Europarlementariër Rima Hassan en de Palestijns-Amerikaanse advocaat Huwaida Arraf. Ook de populaire Ierse Game of Thrones-acteur Liam Cunningham vaart mee. Dat meldt The Guardian.

Het schip Madleen vervoert humanitaire hulp en verschillende prominente activisten die proberen de internationale aandacht te vestigen op de humanitaire crisis in Gaza. De Freedom Flotilla Coalition organiseert deze acties om de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken en hulpgoederen naar de belegerde bevolking te brengen.

Dit is niet de eerste poging van de Freedom Flotilla Coalition om Gaza via zee te bereiken. Eerdere missies werden door Israël onderschept, waarbij activisten werden gearresteerd en schepen in beslag genomen. Israël controleert de kust voor Gaza en staat geen enkele hulp over water toe. De afgelopen maanden heeft Israël Gaza alle medische hulp en voedsel ontzegd. Inmiddels worden er mondjesmaat hulpgoederen toegelaten, maar tot nu toe maakt Israël gebruik van de samendrommende uitgehongerde Palestijnse menigte om massamoorden te plegen.