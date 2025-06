Leger Israël vermoordt weer tientallen hulpzoekende Palestijnen

Het Israëlische leger, dat ondanks een onophoudelijke reeks oorlogsmisdaden gesteund blijft worden door Westerse mogendheden, heeft weer tientallen Palestijnen gedood die op weg waren naar een hulppost. Sommige berichten spreken van wel 30 dodelijke slachtoffers, er zouden 150 gewonden zijn. Israëlische tanks en drones openden middenin de nacht het vuur op een hulpcentrum in Rafah waar behoeftige burgers heen waren getrokken.

Het gebeurde bij een rotonde op een kilometer van het hulppunt, dat onder controle staat van Israël. "Het schieten kwam van alle kanten, van marineschepen, tanks en drones", zegt Amr Abu Teiba tegen AP. "Het was een verschrikkelijk gezicht." Een andere ooggetuige, vertelde dat er van een afstand van 300 meter werd geschoten. De ooggetuigen zeggen dat de menigte bestond uit duizenden mensen, die voor zonsopgang op weg gingen naar het distributiepunt. Ze verzamelden bij de rotonde in afwachting van opening van het terrein. Het Israëlische leger zou hun hebben verteld zich te verspreiden en later terug te komen, waarna het vuur werd geopend.