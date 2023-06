Grensoverschrijdend gedrag schering en inslag bij Europees Parlement

Intimidatie en pesten zijn aan de orde van de dag in het Europarlement. Met name junior medewerkers zijn het mikpunt van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Politico.eu , dat zich baseert op documenten en tientallen gesprekken met betrokkenen. Slachtoffers verklaren dat ze lijden onder angststoornissen, slapeloosheid en suïcidale gedachten.

De aard van het grensoverschrijdend gedrag loopt uiteen. Sommige medewerkers trekken aan de bel over seksuele intimidatie, andere werknemers klagen over emotionele en psychische mishandeling. De afhandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag verloopt traag en valt vaak uit in het voordeel van beschuldigde Europarlementariërs.

Slachtoffers moeten maanden of nog langer wachten tot er uitsluitsel komt over klachten. In sommige gevallen duurt het wel tot twee jaar tot een klacht wordt behandeld, schrijft Politico. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, heeft inmiddels opdracht gegeven om de afhandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. Medewerkers hebben er weinig fiducie in dat dat gaat lukken.