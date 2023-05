Europees Parlement start onderzoek naar intimidatie en wangedrag door Telegraaf-columnist Assita Kanko

25 mei 2023 - 21:48

Men heeft het hier over dat ze een soort demon is want rechts of verader. Lijkt me niet direct relevant, gezien het over bedrijfs roddel gaat. Het is goed dat ze de cultuur van dat onverantwoordelijke circus een beetje aan het controleren zijn, maar de vooringenomenheid dat ze absoluut fout is omdat er iets over haar word gezegd is een beetje vroeg. Daarover is nog niet voldoende informatie of management besluit gebracht. Is het omdat ze vrouw is? Omdat ze zwart is? Omdat ze uit een andere politieke partij is? Dat is niet waar het over gaat. Zou best kunnen dat haar een sanctie van een ener of ander soort wacht, of niet. Maar om haar weg te zetten als handjes hakker of een denkbeeld als stropop op te zetten die ze omdat 'rechts' zou hebben waarom het niet nodig is naar de zaak zelf te kijken is nogal laag gedrag. Het gaat over professionele klachten. Dit is geen buitenkans voor heksen verbranding die je gretig moet nemen.