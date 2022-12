Grensbewakers EU vernederen vluchtelingen in clandestiene detentiecentra Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Premier Rutte suggereerde afgelopen vrijdag dat mensen de Bulgaarse grens kunnen oversteken door met een biljet van vijftig euro te wapperen. In werkelijkheid gaat het er een stuk grimmiger aan toe.

Uit nieuw onderzoek van Lighthouse Reports blijkt dat Bulgarije, Hongarije en Kroatië vluchtelingen opsluiten in clandestiene detentiecentra. Het journalistieke onderzoekscollectief beschikt over beelden waarop te zien is hoe vluchtelingen in Bulgarije opgesloten zitten in een soort kooien, zo’n veertig kilometer van de grens met Turkije.

Gedetineerde vluchtelingen krijgen geen eten of drinken, agenten stelen hun bezittingen. Na enige tijd worden de mensen weer zonder pardon de grens overgezet – zonder dat ze de kans hebben gekregen om asiel aan te vragen.

Ook in andere EU-lidstaten is de behandeling van vluchtelingen bar en boos. Zo worden er in Hongarije containers gebruikt om asielzoekers op te sluiten. De politie zet regelmatig pepperspray in tegen de vluchtelingen, die na enige tijd met politiebussen in Servië worden gedumpt.

In de geheime detentiecentra is geen toezicht. Volgens Lighthouse Reports worden de ‘black sites’ in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie. Medewerkers van het Europese grensbewaker Frontex op de hoogte van het bestaan van de clandestiene opsluiting van vluchtelingen. Zo zag het onderzoekscollectief de busjes van Frontex naast de kooien in Bulgarije staan.

Volgens deskundigen komt de behandeling van de vluchtelingen neer op marteling. “Mensen worden opgesloten om hen te straffen, af te schrikken en te intimideren”, aldus Liz Bates van de organisatie Freedom from torture. “Daarmee is er volgens de definitie van de Verenigde Naties sprake van marteling.”