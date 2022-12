Bulgaarse president woedend op Mark Rutte

3 dec. 2022 - 13:50

Zo, zijne excellentie Mark Rutte maakt zich zorgen om Bulgaarse toestanden - dit terwijl hij doorgaans zo onbezorgd door het leven wandelt als het om heel grote problemen in zijn eigen natie gaat. Dit tekstje licht ik even uit het artikel: "Rutte heeft meer zorgen dan de grensbewaking alleen. De NOS schrijft: “Nederland vindt dat Bulgarije de rechtsstaat verder moet verbeteren om corruptie aan te pakken en de georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen te nemen.” " Hm. Je zou iets dergelijks alleen mogen verwachten van een integer en onkreukbaar Eerste Minister van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar ons landje staat er in internationaal perspectief helemaal niet zo best op. Nederland is een heuse narcostaat. Er worden onnoemelijk grote hoeveelheden illegale psychotrope middelen binnen de landsgrenzen vervaardigd. Die worden zonder veel problemen geëxporteerd. Het is niet lastig om gewilde zware drugs hier binnen te smokkelen. Het grotere bankwezen in ons land verdient kapitalen aan witwaspraktijken van de criminelen in dit enorme circuit. De overheid doet alleen hier en daar een inval, als het niet anders meer kan. Dit heet: 'window-dressing'. Voor al het overige is diezelfde overheid qua omgang met de georganiseerde misdaad voortdurend grensoverschrijdend bezig, in de verkeerde richting. In het licht van dit alles is een fronsend geplaatste opmerking over de Bulgaarse buitengrens en een biljetje van € 50,00 zowel ridicuul als cynisch te noemen.

2 Reacties