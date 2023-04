Gordon heeft een diabetesprobleem en dat is beslist geen feestje

30 apr. 2023 - 11:05

Mijn reactie? Ik ben niet geïnteresseerd in Gordon. En dus ook niet in een liedje dat over hem is gemaakt door 'Even tot hier'. En dus ook niet in een verwijzing naar dat programma, en dat liedje, door Joop.nl. (Ja, ik weet het, het is BNNVara.) En dan, een zwak liedje ook nog, naar mijn smaak. We gaan toch niet Privé-iseren?

