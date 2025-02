Google zet goedheids-gebod definitief bij het grofvuil en wil AI leveren aan wapenindustrie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

“Don’t be evil”, wees niet slecht, dat was ooit de slogan van techreus Google. Nadat het bedrijf tien jaar geleden een reorganisatie onderging en opging in het conglomeraat Alphabet inc, werd die slogan vervangen door “Do the right thing”, doe het juiste. Ook die gedachte is inmiddels overboord gegooid, blijkens het besluit van Alphabet om het verbod op het gebruik van zijn AI voor militaire doeleinden bij het grofvuil te zetten.

Woensdag werd bekend dat Alphabet de richtlijnen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie heeft herschreven. Eerder nog stond daarin een expliciet verbod op toepassingen die “waarschijnlijk schadelijk” kunnen zijn. Dat gedeelte is nu geschrapt. Google verdedigt de wijziging door te zeggen dat bedrijven moeten samenwerken met democratische overheden om de nationale veiligheid te ondersteunen. Of daarmee op de VS gedoeld wordt waar momenteel door de oligarchie een ondemocratische staatsgreep wordt uitgevoerd staat er niet bij.

Het leger staat ondertussen te springen om de invoer van AI als hulp bij geavanceerde wapensystemen. Zo kan de techniek worden gebruikt om zelfstandig doelwitten op te sporen via bijvoorbeeld drones, zonder dat daar nog mensenogen aan te pas komen voor verificatie.

Dat laatste is volgens critici nou juist het grote probleem. Door wapens autonoom te maken, vallen alle controles bij vaak dodelijke acties weg. Ditzelfde kritieke punt was afgelopen week een van de redenen voor het Bulletin of the Atomic Scientists om de Doomsday Clock weer naar voren te zetten. In het rapport stond specifiek:

"Hoe moeten we denken over dodelijke autonome wapens, die doelen identificeren en vernietigen zonder menselijke tussenkomst? Ondertussen verstoort het afnemende functioneren van het wereldwijde informatie-ecosysteem het vermogen van de samenleving om moeilijke uitdagingen aan te pakken, en AI heeft een groot potentieel om de chaos en wanorde te versnellen.”