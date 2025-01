Doomsday Clock beweegt weer: Mensheid niet eerder zo dichtbij vernietiging van de wereld Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 200 keer bekeken • bewaren

Wetenschappers hebben de zogeheten Doemdagklok (Doomsday Clock) weer vooruit gezet. De mensheid is nog nooit zo dichtbij haar eigen vernietiging geweest als nu. Dat laat het Bulletin of the Atomic Scientists weten. De klok staat nu op 89 seconden voor middernacht, een verschuiving van een seconde ten opzichte van vorig jaar.

In een verklaring waarschuwen de wetenschappers:

"De Doomsday Clock is in beweging op een moment van diepe wereldwijde instabiliteit en geopolitieke spanning. Terwijl de wijzers van de klok steeds dichter bij middernacht komen, doen we een hartstochtelijk beroep op alle leiders: nu is het tijd om samen te handelen! De existentiële bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd, kunnen alleen worden aangepakt door middel van gedurfd leiderschap en partnerschap op wereldwijde schaal. Elke seconde telt."

De toenemende dreiging ligt onder meer op het gebied van een potentiële kernoorlog:

"Het risico op kernwapengebruik blijft toenemen door de een toename van capaciteiten en het breken van verdragen. Rusland heeft de naleving van het New START-verdrag opgeschort en de ratificatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT, red.) ingetrokken. China breidt zijn nucleaire arsenaal snel uit. De VS heeft afstand gedaan van waarschuwende rol. Ook lijkt de VS het nucleaire arsenaal uit te willen breiden en is verkeert het in de overtuiging dat een "beheerst" gebruik van kernwapens kan worden ingezet. Zo'n misplaatst vertrouwen zou ons een een nucleaire oorlog in kunnen laten struikelen."

Ook de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis blijft een groot punt van zorg:

"2024 was het warmste jaar ooit gemeten. Extreem weer en andere klimaatgebeurtenissen - overstromingen, tropische cyclonen, extreme hitte, droogte en bosbranden - verwoestten samenlevingen, rijk en arm, evenals ecosystemen over de hele wereld. Toch bleven de wereldwijde broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken stijgen. En investeringen om ons aan te passen aan klimaatverandering en de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen, lagen ver onder wat nodig is om de ergste gevolgen te voorkomen. Met name zorgwekkende verkiezingscampagnes lieten zien dat klimaatverandering een lage prioriteit had in de Verenigde Staten en veel andere landen."

Ook waarschuwen de wetenschappers dat pandemieën grote gevaren kunnen opleveren voor de mensheid als geheel. Helemaal omdat sinds de coronacrisis en de storm van complottheorieën, wereldwijd het geloof en vertrouwen in de wetenschap is afgenomen. Daarnaast zijn er zorgen dat virussen als biologisch wapen ingezet kunnen worden. De wetenschappers zetten ook grote vraagtekens bij de opkomst van kunstmatige intelligentie:

"Hoe moeten we denken over dodelijke autonome wapens, die doelen identificeren en vernietigen zonder menselijke tussenkomst? Ondertussen verstoort het afnemende functioneren van het wereldwijde informatie-ecosysteem het vermogen van de samenleving om moeilijke uitdagingen aan te pakken, en AI heeft een groot potentieel om de chaos en wanorde te versnellen.”