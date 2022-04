Goksites gebruiken voetbal om strengere reclameregels te omzeilen

Nu de reclameregels voor online-goksites flink worden aangescherpt, zoeken de gokbedrijven naarstig naar manieren om alsnog een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Die plek lijkt gevonden: het voetbalveld. Dat maakte het tv-programma Kassa (BNNVARA) deze week duidelijk. Nagenoeg alle voetbalclubs in de Eredivisie worden inmiddels gesponsord door aanbieders van risicovolle kansspelen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar is dat het ook?

Ongerichte reclame voor gokken wordt binnenkort verboden, wat inhoudt dat de ‘spotjes minder op tv te zien mogen zijn, reclamebanners uit het straatbeeld worden verbannen en er strengere regels komen voor het optreden van rolmodellen in gokreclame’, zo verduidelijkt Kassa. Wat niet onder deze strenge regulering valt, is de uitermate zichtbare shirtsponsoring in het voetbal. Hoe op die manier het online gokken alsnog wordt genormaliseerd voor een groot publiek, is hier te zien in de reportage van Kassa.