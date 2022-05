Profvoetbalclubs in de Eredivisie als uithangbord voor gokbedrijven

Nu de reclameregels voor online gokken worden aangescherpt, lijken de tv-spotjes voor online gokken die je om de oren vliegen binnenkort misschien wel verleden tijd. Maar gokbedrijven hebben zich ondertussen massaal op een andere lucratieve plek gericht die als uithangbord voor hun diensten kan dienen: het voetbalveld. Inmiddels worden nagenoeg alle voetbalclubs in de Eredivisie gesponsord door aanbieders van risicovolle kansspelen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar is dat het ook?

Sinds de markt voor legaal online gokken in Nederland vanaf oktober 2021 is opengesteld, mogen aanbieders van deze goksites reclame maken voor hun producten. Dit om mensen die willen gokken naar legale plekken te leiden om dat te doen, waar onder andere een preventiebeleid geldt om mensen te beschermen tegen een gokverslaving.

Minister Weerwind grijpt binnenkort in tegen ongerichte reclame voor gokken, wat onder andere betekent dat spotjes minder op tv te zien mogen zijn, reclamebanners uit het straatbeeld worden verbannen en er strengere regels komen voor het optreden van rolmodellen in gokreclame.

Opvallend is echter dat promotie door middel shirtsponsoring bij voetbal, waarbij spelers van de profclubs met de naam van een gokbedrijf op hun mouw of shirt voetballen tijdens wedstrijden, is uitgesloten van deze strengere aanpak.