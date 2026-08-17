Goedkoop zomerabonnement NS laat bij veel reizigers bittere nasmaak achter wegens onverwachte kosten en rompslomp Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 404 keer bekeken • Bewaren

Zoals door deze site al bij het begin voorspeld, levert het extreem populaire zomerabonnement van de NS bij veel reizigers een bittere nasmaak op. Nu de abonnementsperiode is afgelopen worden ze plots geconfronteerd met snel oplopende kosten en onduidelijke facturen. Reizigersorganisatie Rover ziet een hausse aan klachten.

Het zomerabonnement werd ingevoerd op initiatief van PRO. De politieke partij wilde daarmee de consument tegemoet komen die zich door de oorlog tegen Iran plots geconfronteerd zag met snel stijgende prijzen, waaronder die van vervoerskosten. De NS kwam op verzoek van de Tweede Kamer met een plan voor een goedkoop zomerabonnement. Voor 49 euro konden de abonnementhouders onbeperkt reizen in de daluren. NS voerde - volgens eigen zeggen wegens tijdgebrek - niet een nieuw abonnement in maar verlaagde de prijs van het reeds bestaande DalVrij abonnement. Die verlaging is voorbij en de normale prijs van 127,95 euro per maand wordt weer van kracht. Extra adder onder het gras is dat het voordelige zomerabonnement niet automatisch gestopt wordt maar reizigers dat zelf moeten doen.

Een groot deel van de zomerabonnementen stopt alleen niet vanzelf. Na één of twee maanden reizen, in de periode tussen 15 juni en 31 augustus, loopt het automatisch door als het reguliere Dal Vrij-abonnement van 127,95 euro per maand. Reizigers die dat niet willen, moeten het abonnement zelf beëindigen of omzetten. Wie te laat opzegt, is overigens niet automatisch 127,95 euro kwijt. Het abonnement kan na de eerste maand dagelijks worden stopgezet. Iedere dag extra kost dat 4,33 euro. Is al een hoger bedrag afgeschreven, dan wordt het te veel betaalde na stopzetting verrekend of terugbetaald, aldus NS. Juist die afhandeling leidt volgens Rover tot veel verwarring. ‘Reizigers snappen het niet meer’, zegt directeur Daan Zieren. Sommigen krijgen verschillende facturen en weten niet welke datum ze moeten aanhouden om op tijd op te zeggen. Anderen melden dat het hogere tarief al in rekening is gebracht.

Rover constateert dat mensen met weinig geld snel in de problemen kunnen komen als er plots zo'n groot bedrag van hun rekening wordt afgeschreven, zelfs al wordt dat later teruggestort. Bijkomend probleem is dat de NS op voor veel reizigers onbegrijpelijke wijze communiceert. RTL Nieuws citeert een ontevreden kanlt die tot haar verbazing een hoge factuur kreeg terwijl ze nog tijd had om op te zeggen. Eerder al was haar door de NS een maand extra beloofd terwijl ze wist dat dat niet klopte. "Het zit me dwars dat het doel van de actie, dat ik juist zo sympathiek vond, nu meer voelt als een cashcow voor de NS dan voor promotie voor treinreizen."

EenVandaag signaleerde eerder deze maand al problemen. Rover-directeur Zieren verklaarde toen:

"We horen van klanten dat het best lastig te regelen is. Ook dat er data door elkaar lopen, zoals de ingangsdatum van het abonnement en de factuurdatum. Hierdoor zien we dat mensen toch te laat zijn met het opzeggen van het abonnement." En die onduidelijkheid kan voor reizigers die het zomerabonnement hebben afgesloten dus grote financiële gevolgen hebben. Dat was juist niet de bedoeling van deze speciale zomeractie. "Deze regeling was bedoeld om mensen enthousiast te krijgen voor het openbaar vervoer. Het was ook gericht op reizigers die het niet zo breed hebben. Die wil je door zo'n addertje onder het gras niet alsnog de volle mep laten betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Reizigersorganisatie Rover wijst er op dat de populariteit van het goedkope abonnement aantoont dat mensen graag vaker met de trein reizen als dat minder geld kost. Die wetenschap zou moeten leiden tot een verlaging van de prijzen.