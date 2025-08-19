Goed met Wilders bevriende politicus liet voor miljoenen privépaleis bouwen, wie betaalde dat? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 617 keer bekeken • bewaren

Een tientallen miljoenen euro's kostend paleis van 6000 vierkante meter, met twee zwenbaden, een pakhuis, bibliotheek en appartementencomplex voor gasten. Dat heeft Viktor Orbán, de beste politieke vriend van Wilders, voor zichzelf laten bouwen. Maar de vraag is: met wiens geld?

Orbàn is de populistische premier van Hongarije en een persoonlijke vriend van de PVV-leider, die met een Hongaarse migrante is getrouwd. Wilders verblijft regelmatig in Hongarije en houdt speeches op door Orbán georganiseerde bijeenkomsten.

Hatvanpuszta ligt een klein uur van de hoofdstad Boedapest en werd zo'n 25 jaar geleden eigendom van de vader van Orbán. De premier zegt dat hij het pand dat in vervallen staat verkeerde slechts heeft 'opgeknapt'. Daarbij zijn overigens wel de regels voor het renoveren van monumenten geschonden, want zoals zo vaak bij populistische leiders geldt de wet niet voor hen.

Hoeveel de bouwwerken gekost hebben, is niet exact geweten. Volgens een collega van Hadházy schat de Hongaarse pers de kostprijs in op omgerekend zo’n 30 miljoen euro, maar er is ook sprake van een totaalkost van omgerekend 75 miljoen euro. Waar dat geld vandaan komt, is al even schimmig. Noch Orbán noch zijn familie heeft daarover informatie vrijgegeven. Wat wel zeker is, is dat er niet bespaard werd op materialen. Volgens het parlementslid werden er bijvoorbeeld kalkstenen tegels gelegd met een prijs van 126 euro per vierkante meter. De wegen op het domein zouden ook voorzien zijn van wegdekverwarming, waardoor er nooit sneeuw of ijs moet worden geruimd. Naast de twee zwembaden en de fontein, is er ook een ondergrondse tunnel gebouwd tussen twee gebouwen.

Naast het landgoed is een terrein van Lőrinc Mészáros, de rijkste man van Hongarije, een voormalig burgemeester met de bijnaam ‘de portemonnee van Orbán’. Op zijn landgoed lopen zebra’s, antilopen en zelfs een met uitsterven bedreigde Europese bizon.

De belangrijkste politieke opponent van Orbán bij de verkiezingen van volgend jaar, de christendemocratisch Europarlementariër Péter Magyar, wil een fraudeonderzoek naar de bouw starten. Dat onderzoek wordt een klus omdat de financiering wel 20 jaar teruggaat. De verdenking is dat de vader van Orbán zichzelf verrijkt heeft met overheidsgeld.