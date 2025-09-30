De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

GL-PvdA: Sophie Hermans heeft gefaald bij miljardendeal met Tata Steel Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 334 keer bekeken • bewaren

Demissionair minister Sophie Hermans (VVD) heeft 2 miljard euro toegezegd aan megavervuiler Tata Steel. Maar in ruil daarvoor heeft ze veel te weinig teruggekregen, constateert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Joris Thijssen op Bluesky.

Hij somt op: “Er zijn geen garanties voor de gezondheid van de omwonenden. Geen garanties voor de werknemersrechten. Geen garanties over het aan banden leggen van staalslakken.” Thijssen noemt de VVD-deal met Tata “onvoorstelbaar”. “Het laat zien dat deze regering niet in staat is échte stappen vooruit te zetten.”

Hermans heeft bij de deal gehandeld in strijd met eerdere Kamermoties, valt Thijssens collega Suzanne Kröger hem bij. Door de deal krijgt Tata namelijk extra tijd, vijf jaar langer dan andere industriële bedrijven, om de CO2-uitstoot terug te brengen tot nul.

De Kamer sprak eerder in meerderheid uit dat de uitstoot van broeikasgassen bij Tata in 2040 nul moet zijn. Dat is ook in lijn met Europese afspraken rond de handel in CO2-emissies (ETS). Tata mag daar nu dus langer over doen, als het aan de VVD ligt.