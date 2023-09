Omwonenden Tata Steel al een halve eeuw in de steek gelaten, blijkt uit schokkend rapport uit 1975 Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Dat Tata Steel (voorheen Hoogovens) een gevaar vormt voor de gezondheid van omwonenden was al in 1975 bekend. Dat blijkt uit een door EenVandaag opgeduikeld rapport van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. De concentratie kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) was ook toen al veel te hoog.

“De inmiddels 90-jarige biochemisch technoloog van het Centraal Milieulaboratorium (GCML) van Amsterdam, Henk Heida, had in 1975 de leiding over het onderzoek. Dit onderzoek was het allereerste dat de luchtkwaliteit boven het Noordzeekanaal en de IJmond ging meten. "En waarin we vaststelden hoe het ervoor stond. Kijk hier", zegt hij, terwijl hij een staafdiagram toont in het rapport van PAK-concentraties bij de tien meetpunten. "Kijk, die knalt eruit hè." Hij wijst de staaf aan van meetpunt Wijk aan Zee, die ruim vijf maal langer is dan de andere meetpunten. "En nu zijn we bijna 50 jaar verder."”