GL-PvdA-Kamerlid De Hoop neemt geen genoegen met halfzacht terugkrabbelen PVV-racist Jansen

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop neemt geen genoegen met het lullige excuusbriefje dat PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) dinsdag schreef. Die laatste deed dat nadat hij in het tv-programma Goedemorgen Nederland had gezegd nog altijd achter de racistische 'Minder Marokkanen' uitspraak van Geert Wilders te staan.

Aangezien het kabinet met één mond spreekt, zou de uitspraak van Jansen dus betekenen dat die het kabinetsstandpunt verkondigt. Jansen haastte zich daarom dinsdag om na een gesprek met partijloos premier Dick Schoof schriftelijk te melden dat hij die uitspraak niet als staatssecretaris had gedaan, maar als privépersoon. Maar zo zit het staatsrecht dus niet in elkaar, merkt De Hoop op. ‘De eenheid van kabinetsbeleid betekent dat bewindspersonen geen standpunten hebben die zich niet verenigen met het kabinetsbeleid,' schrijft hij op X.

Vindt de minister-president het acceptabel dat een lid van zijn kabinet achter een uitspraak staat waarvan tot in hoogste gerechtelijke instantie beoordeeld is dat deze uitspraak strafbaar is?