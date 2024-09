Kabinet spreekt met één mond, dus ook als PVV-racist Chris Jansen achter 'minder Marokkanen' blijft staan

Het gros van de PVV-bewindspersonen is inmiddels zo ver dat ze net doen alsof ze afstand nemen van racistische uitspraken uit het verleden. Dat komt politiek gezien nu eenmaal beter uit. De uitzondering daarop is staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu). In het tv-programma Goedemorgen Nederland laat hij weten “absoluut” achter de racistische “minder minder Marokkanen” uitspraak te staan van partijleider Wilders.

Janssen was voor hij naar Den Haag geroepen werd door Wilders Statenlid in de provincie Flevoland en daarvoor PVV-raadslid in Almere. Daar viel Jansen ook al met regelmaat op vanwege zijn vele ronduit racistische tweets. Eerder dit jaar riep de opposite in de Flevolandse Staten nog op om richtlijnen voor het gebruik van sociale media in te stellen, mede ingegeven door het openlijke racisme van Jansen.