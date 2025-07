Ruim honderd hulporganisaties waarschuwen voor massale hongersnood in Gaza

Meer dan honderd internationale hulporganisaties hebben woensdag een dringende oproep gedaan om de humanitaire crisis in Gaza aan te pakken, waar volgens hen sprake is van massale hongersnood als gevolg van de Israëlische belegering. De organisaties, waaronder Oxfam, Save the Children en Artsen Zonder Grenzen, melden dat hulpverleners nu zelf in de voedselrijen staan en het risico lopen neergeschoten te worden terwijl ze proberen hun families te voeden.