Gijs Sanders vertelt over bizarre martelpraktijken van het Israëlische leger

Een van de opvarenden van de Flotilla, die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza, werd na de entering door het Israëlische leger zonder aanleiding vier keer in zijn nek getaserd. Een ander werd eerst met water overgoten en vervolgens getaserd. Dat vertelde ooggetuige en journalist Gijs Sanders (van De Marker) maandagavond bij Pauw & De Wit.

Het Israëlische leger gebruikte geweld zonder dat daar aanleiding voor was. “We werden hardhandig gefouilleerd en onze benen werden uit elkaar getrapt”, aldus Sanders.

Het maakte geen enkele indruk op de militairen dat Sanders als journalist aanwezig was op de boot. Hij had een brief bij zich van de directie van BNNVARA. Die zat in zijn paspoort. Hij zag hoe soldaten de brief bekeken en vervolgens weglegden. “Daarna heb ik ‘m nooit meer teruggezien.”

De Israëlische militairen gingen zich te buiten aan volstrekt onnodig en bizar geweld. Sanders: “De filmmaker met wie ik aan boord zat, is een tent ingetrokken. Zij hebben hem omhooggetrokken aan zijn geboeide handen, en ze hebben hem klappen op zijn ribben, lijf en knieën gegeven.”

Sanders was te zien op de beelden van de extreemrechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir, die de gevangenen bezocht om hen te vernederen. Sanders: “We hebben daar uren gezeten, luisterend naar het Israëlische volkslied. Je hoorde de Israëlische soldaten lachen. Je hoorde dat ze ervan genoten.”