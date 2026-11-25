GGZ-psychiater uit ‘De neonazi-files’ had wapenvergunning en sprak in interview als ‘deskundige’ over ‘schijnleven’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 601 keer bekeken • Bewaren

Psychiater Raymond L. uit Lunteren, die in ‘De neonazi-files' van Zembla te zien was op neonazi-vechttoernooien, heeft in het verleden opgetreden als getuige-deskundige in rechtszaken. Ook had hij een wapenvergunning en was hij adviseur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

In 2017 liet L. zich interviewen door het rechtse weekblad Elsevier over de mogelijke invoering van een digitale vragenlijst voor het aanvragen voor een wapenvergunning. “Slimme mensen die gewend zijn om een schijnleven te leiden zullen door de test heen glippen”, zei hij.

Of de psychiater met nazisympathieën nog steeds een wapenvergunning heeft, is onduidelijk, meldt Zembla. Hij heeft tot nu toe niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Pikant is verder dat L. in een werkgroep zat die door het ministerie van Justitie werd ingesteld na de aanslag die Tristan van der Vlis pleegde in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011. Van der Vlis was een PVV-sympathisant . Een van zijn slachtoffers was een Syrische vluchteling.

Zembla schrijft over de betrokkenheid van L. bij de neonazi-vechtpartijen:

“Voorafgaand aan het vechttoernooi in Oeffelt maken de leiders van het neonazi-netwerk een speciale appgroep aan op Telegram. Daarin worden organisatorische zaken besproken door de sleutelfiguren in de extreemrechtse groepen, de vechters en de facilitators, zoals de eigenaar van het terrein en ook de medics. L. wordt een maand voorafgaand aan de fight night lid van de groep, onder de naam Poldurman. In de chatgroep doen leden uitgesproken extreemrechtse, antisemitische en racistische uitingen. Zo schrijft een van de leden: “Ze praten deze dagen veel over remigratie van de n***** en makaken, (...) maar wanneer die nu eenmaal opgekankerd zijn, wat doen we dan aan al die joodse kkr bankiers? Zij zijn de wortel van het probleem.” Een ander noemt joden ‘het smerigste ras ter wereld’.”