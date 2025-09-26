De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Gewoon een avond in Nederland: rechtsextremisten gooien weer vuurwerk en stenen naar politie

Opnieuw hebben rechtsextremisten de confrontatie gezocht met agenten. In Doetinchem belaagden zij donderdag agenten die het gemeentehuis beveiligden, melden Omroep Gelderland en de NOS. De extremisten gooiden met vuurwerk en stenen.

“Voor het gemeentehuis verzamelden zich honderden betogers, terwijl binnen een raadsvergadering plaatsvond over de opvang van asielzoekers. Het plein was al afgezet met dranghekken en camera's waren geplaatst. De raadsvergadering vond om veiligheidsredenen achter gesloten deuren plaats, en was te volgen via een livestream. De gemeenteraad besloot vanavond dat er een tijdelijke azc-locatie komt die de komende drie jaar zo'n honderd asielzoekers moet herbergen.”

Vorige week was er ook al een actie van agressieve rechtsextremisten bij het gemeentehuis. De relschoppers gooiden toen onder meer met eieren. Ook werden raadsleden bedreigd.