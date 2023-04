Geradicaliseerde boeren bedreigen eigen leiders en gematigde collega’s

3 apr. 2023 - 11:47

@ Sam V Klopt, als mensen zich misdragen moeten ze inderdaad aangepakt worden. Ik contateer alleen wel een groot verschil in hoe XR word aangepakt en hoe fascistoide dreigboeren worden aangepakt. Dat was al duidelijk toen de dreigboeren afgelopen zomer snelwegen blokkeerden en asbest in de fik staken. Blijkbaar is het blokkeren van snelwegen met tractoren wel toegestaan en vreedzaam zonder tractoren niet als XR het doet. Als het de dreigboeren van fascisten club FVD is dan zijn het volgens rechts "bezorgde boeren" die we serieus moeten nemen. Zijn het mensen van XR dan moeten ze eens gaan werken voor hun geld volgens deze zelfde rechtse mensen. Moet ik jou nu echt uitleggen dat dat hypocriet is? Rechts is gewoon moreel gezien niet hetzelfde als links. Linkse mensen deugen gewoon meer. En deugen is voor rechts NL tegenwoordig een scheldwoord, dat feit op zich geeft al aan dat ze niet deugen. En guantanamo is misschien een brug te ver maar voor lange tijd opsluiten wegens staatgevaarlijk lijkt me bij FdF meer dan op zijn plek. En als FdF vind dat huisbezoeken helemaal ok zijn denk je dan dat ze dat ook ook vinden als men even met 50 dierenrecht actvisten op hun erf komen? Gewoon om even een kopje thee te drinken en bij te praten. Ik durf te wedden dat ze dan verdrinken in hun tranen want ze zijn zo hypocriet als de neten. En even voor de duidelijkheid ik vind dat we mensen zowiezo niet thuis moeten opzoeken maar ik gebruik hun logica tegen hun.