Genocidestaat Israël vermoordt weer uitgehongerde Palestijnen bij voedseldistributie

Het Israëlische leger heeft opnieuw uitgehongerde Palestijnen doodgeschoten in de buurt van een voedseldistributiepunt in Rafah, Gaza. Daarbij werden zeker vijf mensen vermoord. Het incident gebeurde rond 6 uur 's ochtends, toen mensen zich hadden verzameld om dringend benodigde voedselvoorziening op te halen van de door Israël gerunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Volgens getuigen openden Israëlische troepen het vuur terwijl mensen zich naar het distributiepunt begaven.

Deze nieuwe slachtoffers brengen het totale aantal doden sinds 27 mei, toen de GHF de verantwoordelijkheid voor voedselvoorziening overnam, op 110, met meer dan duizend gewonden. Getuigen spreken van een "val in plaats van hulp" en stellen dat er duidelijk zicht was toen het schieten begon. Een vrouw vertelde hoe haar man in het hoofd werd geschoten terwijl hij voedsel probeerde te halen voor hun vijf kinderen.