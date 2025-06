Israël vermoordt weer tientallen uitgehongerde Palestijnen bij voedseldistributie

Israëlische troepen openden met tanks en drones het vuur op de menigte. Het Nasser ziekenhuis, waar de lichamen naartoe zijn gebracht, meldde dat onder de doden drie kinderen en twee vrouwen waren. "De meeste patiënten hadden schotwonden, anderen hadden granaatscherven over hun hele lichaam, wat betekent dat ze werden getroffen door tanks of artilleriemunitie," zegt Mohammed Saqr, hoofd verpleging van het ziekenhuis tegen The Guardian .

De Israëlische strijdkrachten (IDF) zeggen dat hun troepen schoten nadat zij "een aantal verdachten zagen bewegen in hun richting." Een woordvoerder zegt dat de personen "op een manier bewogen die een bedreiging vormde" en dat het incident wordt onderzocht. In de praktijk betekent dit dat het Israëlische leger er geen enkele consequentie aan verbind.

Dit is de derde soortgelijke moordpartij in drie dagen tijd. Zondag werden meer dan 30 Palestijnen gedood door Israëlisch vuur bij hetzelfde distributiepunt. VN-mensenrechtenchef Volker Türk noemde de "dodelijke aanvallen" op burgers bij voedseldistributie "een oorlogsmisdaad" en riep op tot een onafhankelijk onderzoek.

In maart stelde Israël een blokkade in voor alle leveringen, daarbij werd zonder bewijs te leveren beweerd dat Hamas voorraden in beslag nam voor zijn strijders. Voor een half miljoen mensen in de Gazastrook dreigt inmiddels de hongersdood. Het officiële dodental van Israëls genocide in Gaza is opgelopen tot 54.510 gedoden sinds 7 oktober 2023. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk vele malen hoger.