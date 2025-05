Genocide-liefhebbers PVV boos op Schoof en Veldkamp om Israël-standpunt

Coalitiepartij PVV is boos omdat zij niet vooraf geïnformeerd is over de zogenaamd kritische brief die minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken vandaag naar EU-buitenlandchef Kaja Kallas stuurde. Dat meldt Nieuwsuur. In deze brief uit Veldkamp kritiek op Israël over het niet respecteren van mensenrechten en democratische principes, en roept hij op tot een EU-onderzoek naar naleving van het verdrag tussen Israël en de EU.