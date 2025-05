Veldkamp begint een beetje te twijfelen aan de goede bedoelingen van Israël Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

Na 19 maanden etnische zuivering wil minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp dat de Europese Unie gaat onderzoeken of Israël zich houdt aan de voorwaarden van het EU-Israël Associatieverdrag. Dat meldt het ANP. De NSC-bewindsman, die in een vorig leven ambassadeur in Israël was, denkt dat Israël met de blokkade van Gaza artikel 2 van het Associatieverdrag schendt. Daarin staat dat de partijen mensenrechten en democratische principes moeten respecteren.

De Israëlische blokkade van noodhulp is volgens Veldkamp in strijd met het humanitair oorlogsrecht. “Intussen zien we dat het Israëlische kabinet besloten heeft om de oorlog verder op te voeren, er klinken geluiden over herbezetting van de Gazastrook. Alles opgeteld is dat reden voor een streep in het zand.”

Hoewel Israël al meer dan 50.000 Gazanen heeft vermoord en voedsel stelselmatig inzet als wapen, was het Nederlandse kabinet tot nu toe overtuigd van de goede bedoelingen van ‘het meest morele leger ter wereld’. Premier Dick Schoof liet vorige maand na een gesprek met Oxfam Novib, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Save the Children en PAX weten dat hij geen rode lijn wilde trekken in Gaza.