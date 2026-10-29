'Generaal' corrigeert: blokkeer extreemrechts juist niet, negeer ze alleen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 270 keer bekeken • Bewaren

André Janones, de ‘generaal’ die via social media de Braziliaanse president aan een verrassende overwinning hielp, slaat alarm over een nieuwe strategie om van extreemrechts te winnen. Deze week verscheen in Frankrijk een vertaling van de methode die Janones toepaste. Joop berichtte daar ook over. Maar volgens Janones is er in de handleiding een fout in geslopen;

🚨 AANDACHT! Mensen vertalen verkeerd wat ik zei! IK HEB NOOIT GEZEGD dat mensen extreemrechtse accounts moeten blokkeren. Ik zei dat ze HUN BERICHTEN MOETEN NEGEREN! Blokkeren gaat eigenlijk tegen deze strategie in, omdat het algoritme zal denken dat je de inhoud niet hebt gezien, gewoon omdat je het account hebt geblokkeerd.

Echter, wanneer een bericht wel in je feed verschijnt en je negeert het, je leest het niet, liket het niet, reageert er niet op, of houd je er op geen enkele manier mee bezig, dan

zal het algoritme die inhoud interpreteren als irrelevant, omdat het aan jou is getoond en je ervoor hebt gekozen om je er niet mee bezig te houden!

ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN HET BLOKEREN VAN INHOUD EN HET NEGEREN ERVAN!

Dus om ze te bestrijden is het beter ze juist niet te blokkeren maar gewoon te negeren. Maar als je denkt de verleiding te reageren niet te kunnen weerstaan, is blokkeren natuurlijk altijd nog een optie . Ook goed voor de eigen geestelijke gezondheid.