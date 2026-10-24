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Gen Z gaat in de hele wereld de straat op

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
485 keer bekeken
jongeren

Gen Z’ers gaan de laatste weken overal de straat op. In Frankrijk, België, Argentinië, Albanië, Italië, Spanje, Servië en India bijvoorbeeld. In elk land is er een andere aanleiding voor het protest, maar volgens The Guardian is er ook een gemeenschappelijke deler: woede over het huidige kapitalistische systeem dat al lang niet meer iedereen ten goede komt.

De jonge demonstranten zijn gefrustreerd over de alledaagse boodschappen die onbetaalbaar worden, de wooncrisis en de stijgende onderwijskosten. Ondertussen zien ze dat een rijke elite nauwelijks bijdraagt en door de politiek in de watten wordt gelegd. De jongeren voelen zich ondertussen genegeerd. Bekijk de verhalen van de demonstranten in onderstaande video.

Meer over:

kijk nou, gen z, protesten, kapitalisme, wooncrisis, jongeren, onderwijs

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