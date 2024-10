Rotterdam, waar het populistische Leefbaar samen met VVD en bijwagens Denk en D66 de scepter zwaait, is een campagne begonnen tegen drugsgebruik. De actie om straatnamen om te dopen naar drugs, is echter vooral een niet aflatende bron van hilariteit. Bovendien, waren die nieuwe namen wel echt nodig? Stand up comedian Shariff Nasr kroop voor Spijkers met Koppen in de huid van Peter te Rotterdam.