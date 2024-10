Leefbaar Rotterdam en VVD lokken diefstal uit

In een poging om het drugsgebruik te bestrijden, heeft de Rotterdamse gemeente deze week enkele straatnamen tijdelijk vervangen . De Coolsingel kreeg een straatnaambordje met de tekst ‘Cokesingel’, de West-Kruiskade werd de West-Snuifkade en de Rakstraat werd omgetoverd in de Nakstraat.

Met deze actie hebben de rechtse partijen in Rotterdam onbedoeld aangezet tot diefstal. Want de straatnaamborden met drugsnamen worden massaal gestolen, meldt Rijnmond . Studenten vinden het wel leuk om een bord met de naam ‘West-Snuifkade’ in hun huis op te hangen.

“Hoewel de borden een serieuze boodschap moeten uitdragen, worden ze door sommigen gezien als heuse trofeeën. "Wij moeten er echt een paar hebben", zo klinkt het. "De Ketastraat, is die er nog? Dan moeten we echt even een inbussleutel meenemen, dan kunnen we het even losschroeven."”