Gemeente Hoorn schond demonstratierecht antiracisten bij protest tegen koloniaal standbeeld

1 feb. 2023 - 12:30

Dat de bevoegde Commissie Bezwaarschriften dit oordeel velt is een goede zaak. Er worden maar al te vaak te onnodig vergaande restricties of zelfs verboden uitgevaardigd tegen demonstraties zoals die van deze groep maar ook boeren, klimaatactivisten, BLM, Pegida, anti- of pro Israël/Palestina-demonstranten, corona-ontkenners, etc. De vrijheid te demonstreren hoort een groot en breed gedeeld recht te blijven. Natuurlijk hebben immers verantwoordelijke overheden daarbij niet alleen recht maar zelfs een plicht beperkende maatregelen op te leggen als de veiligheid in het geding is. Overigens is het "College voor de Rechten van de Mens", net als Amnesty International, of Vluchtelingenwerk, e.d. een te ideologisch gekleurde organisatie om hun oordeel als objectief serieus te nemen. Bij hen gaat het meer om een mening waarin iedereen ook vrij is.