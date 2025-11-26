Roep om ontslag 'verrader' Witkoff na behartigen Kremlin-belangen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 481 keer bekeken • bewaren

Een gelekt telefoongesprek laat zien dat Steve Witkoff, de speciale gezant van Donald Trump voor de Oekraïne-onderhandelingen, de Russische topambtenaar Joeri Oesjakov gericht advies gaf over hoe de Russen Trump het beste konden aanpakken. In het gesprek van 14 oktober stelde Witkoff voor dat Vladimir Poetin Trump moest bellen om hem te feliciteren met een succesvolle Gaza-deal en hem een 'man van vrede' te noemen. Ook adviseerde hij een telefoongesprek te plannen vóór het Witte Huis-bezoek van de Oekraïense president Zelensky en hem te ontraden Tomahawk-raketten te sturen voor de Oekraïense verdediging. Inmiddels klinkt de roep om zijn ontslag vanuit beide partijen.

Tijdens het gesprek gaf Witkoff ook inhoudelijk advies. Hij stelde voor dat een vredesdeal zou vereisen dat Moskou volledige controle krijgt over Donetsk en mogelijk nog meer Oekraïens grondgebied via een landruil. Het uitgelekte vredesplan van 28 punten zou Oekraïne dwingen de hele Donbas-regio af te staan en lidmaatschap van de NAVO uit te sluiten. Trump en Poetin spraken elkaar vervolgens op 16 oktober, waarna Oekraïne inderdaad plots geen Amerikaanse Tomahawk-raketten meer ontving.