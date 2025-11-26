Amerikaanse topdiplomaat hielp Kremlin bij ondermijnen Zelensky Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse topdiplomaat Steve Witkoff heeft het Kremlin geadviseerd over hoe de Russen Trump het beste voor hun karretje konden spannen. Dat blijkt uit het transcript van een telefoongesprek tussen Witkoff en zijn Russische collega Yuri Ushakov, melden persbureau Bloomberg en NRC.

“Het telefoongesprek vond plaats op 14 oktober, drie dagen voordat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky langs zou komen in het Witte Huis om de levering te bespreken van de kruisvluchtwapens waarmee Oekraïne militaire en economische doelen diep in Rusland zou kunnen raken. Witkoff adviseerde de Russen om nog vóór die ontmoeting met Trump te bellen om hem op andere gedachten te brengen. Dat gebeurde ook: op 16 oktober belden de Russische en Amerikaanse president met elkaar. Zelensky werd een dag later opnieuw de les gelezen door een „vloekende” Trump. Over Tomahawk-raketten werd niet meer gepraat.”

Op 14 oktober was Trump nog uiterst kritisch geweest op Vladimir Poeten. “Ik weet niet waarom hij met de oorlog doorgaat”, zei de Amerikaanse president. “Hij wil de oorlog gewoon niet beëindigen. En ik denk dat dat heel slecht om hem afstraalt.”

Enkele dagen later bleek Trump weer als een blad aan de boom te zijn omgeslagen. In de tussentijd had Witkoff tips aan de Russen gegeven hoe zij Trump honing om de mond konden smeren. Zo adviseerde hij het Kremlin om Trump te feliciteren met de Gaza-deal. Ook moesten ze hem een vredesbrenger noemen.