Jesse Klaver bepleit verhogen minimumloon in 2024

20 sep. 2023 - 9:48

Hallo Ik verwacht sowieso een halvering van het aantal zetels van de PVV op 22 november, vanwege NSC, BBB enz Zelfs zijn Henks en Ingrids hebben inmiddels toch al nieuwe messiassen in de Nederlandse politiek gevonden denk ik ha ha ha. Pieter Omzigt en Caroline van der Plas om slechts 2 voorbeelden te geven. Petje af voor Denk, D66, CDA en CU voor hun waardige weerwoorden wat betreft de haattirade van bijna een heel uur lang van Geert Wilders. Zijn jaarlijkse marketingtruc op zijn kiezers thuis te pleasen en veel mediaaandacht te trekken, via dit groot podium, via live tv, bij de algemene politieke beschouwingen, lijkt mij al uitgewerkt. Dezelfde riedel, jaar in jaar uit, wie heeft er nog zin in? Trouwens als Lilian Marijnissen die ik net gezien heb op live tv echt iets wil doen voor haar SP achterban, waarom sluit zij zich niet aan bij de PvdA en GroenLinks samenwerking? Met name samen een wat sterker blok vormen en dat geldt ook voor de PvdD wat mij betreft. Fijne dag.