Wilders wordt verblind door haat. Mag je dat niet meer zeggen?

Geert Wilders opende de Algemene Beschouwingen op de van hem bekende wijze. De immigranten en dan in het bijzonder de asielzoekers en nog meer in het bijzonder de islamieten onder hen, waren de oorzaak van alle problemen in het land. De volksvertegenwoordiger gewaagde van een Arabier die zijn geslacht had getoond aan een Nederlandse vrouw. Hij suggereerde dat zulk gedrag maatgevend was en typerend.