Geert Wilders blijkt grote aanjager van Italiaans racistisch haataccount op X met miljardenbereik

Tussen de vele, vele racistische haataccounts op X, voorheen Twitter, steekt het anonieme “Radio Genoa” uit. De video’s die daar worden gedeeld, met geen ander doel dan het opruien van mensen tegen bijvoorbeeld vluchtelingen en moslims, had vorig jaar een bereik van bijna 3 miljard views. Een van de grote aanjagers van de berichten van Radio Genoa is PVV-leider Geert Wilders. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV).

Pointer schrijft:

Radio Genoa verspreidt filmpjes waarin vooral vluchtelingen, moslims en mensen van kleur afgeschilderd worden als agressief en een ‘gevaar’ voor ‘onze cultuur’ en samenleving. Het account heeft 650 duizend volgers, maar weet veel meer mensen te bereiken. De ruim 3.000 tweets die het verstuurde in een jaar tijd kregen samen bijna 3 miljard views. Gemiddeld is dat bijna 1 miljoen per tweet.

Uit de analyse van Pointer blijkt dat in Nederland Geert Wilders het Kamerlid is dat met afstand de meeste tweets van Radio Genoa deelt. Ook na de verkiezingen waarin Wilders zich naar buiten toe probeerde te profileren als “Milders”, deelde hij berichten van het account dat teksten verspreidt als: “De jungle is naar Italië gekomen. Vechtpartij tussen Noord-Afrikanen gewapend met bijlen en messen. Wie heeft deze beesten Italië binnengelaten? Wij willen Julius Caesar terug!”

In de uitzending van Pointer legt Bharath Ganesh, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam uit:

“Dit soort accounts proberen angst in haat om te zetten. Onderzoekers noemen dit ook wel ‘trading up the chain’. Je begint met een contextloze video. Daar komt een suggestieve tekst bij, iets over culturele verrijking, ‘dit is hoe alle moslims zijn’ of ‘dit is wat immigranten doen en Europa gaat ten onder’. Misschien ziet iemand laag in een politieke partij de tweet, of een opiniemaker. En dan komt het bij een politicus terecht die het bericht op zijn eigen pagina deelt. Zo’n politicus verleent legitimiteit aan de originele tweet: ineens geldt een willekeurige video als bewijs dat een angst gegrond is.”

Pointer lukte het samen met onderzoeksjournalisten van VRT en IRPI te achterhalen wie er achter het haataccount zit waar Geert Wilders zo’n liefhebber van is. Een online zoektocht leidt naar een adres in de wijk Quinte al Mare, in het oosten van de Italiaanse kustplaats Genua.

Geert Wilders doet ondertussen nog steeds voorkomen alsof hij in het kader van de kabinetsformatie milder is, maar uit werkelijk niets blijkt dat dit ook het geval is. Afgelopen week nog was hij eregast bij de extreemrechtse conferentie CPAC in Hongarije. Tijdens zijn toespraak noemde Wilders media, academici en de ‘linkse elite’ een ‘bedreiging van binnenuit’ en loog hij dat Europese woonwijken ‘no-gozones’ zijn geworden door de komst van ‘met name jonge, vrijgezelle mannen uit Afrika en Azië’, zijn ‘onze vrouwen en dochters niet langer veilig’ en is ‘de joods-christelijke cultuur totaal verdwenen’. Dit nadat hij had aangekondigd niet te fel te zijn, omdat hij de formatie niet in gevaar wilde brengen.

Wilders bevond zich op de conferentie tussen gelijkgestemden, die op hun beurt geen enkele moeite hadden om “milder” over te komen. Eva Vlaardingerbroek bijvoorbeeld. De oud-FvD’er zei daar onder meer: "De Nederlandse nationale schande, en uitgeroepen klimaatpaus, Frans Timmermans, zei het al. Hij verklaarde in 2015 dat diversiteit de bestemming van de mensheid is, en dat Europa divers zal zijn. En natuurlijk weten we inmiddels allemaal wel wat ze bedoelen met het woord 'diversiteit'. Het betekent minder blanke mensen, minder van jullie."