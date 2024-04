Daags na neonazistische toespraak Wilders roept Dassen (Volt) VVD en NSC op: 'Doe. Het. Niet.' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 543 keer bekeken • bewaren

Daags na een toespraak van Geert Wilders in Hongarije die bolstond van de neonazi-retoriek, roept Volt-leider Laurens Dassen NSC en VVD op vooral niet met de PVV van Wilders in een kabinet te stappen. Door te praten met de PVV over het vormen van een kabinet, maken VVD en NSC volgens Volt-leider Laurens Dassen "normaal wat in een democratie nooit normaal zou mogen zijn".

Dassen deed zijn oproep zondag op het Volt-congres in Apeldoorn. "Doe. Het. Niet", aldus de Volt-voorman. Omtzigt en Yeşilgöz zouden wat Dassen betreft leiderschap moeten tonen. "Want elke dag is er één waarop jullie kunnen omdraaien. Want als je een leider bent, dan durf je te staan voor de democratie en de rechtsstaat, dan durf je te staan voor datgene wat ons allemaal verbindt."



Dat weglopen van de formatietafel tot kiezersverlies zou leiden, moet volgens de Volt-leider niet uitmaken. Die zaken zijn relatief vergeleken met "regeren met een eenmanspartij die sinds jaar en dag discrimineert, het geloof in onze onafhankelijke rechtspraak uitholt en journalisten verguist".

Vrijdag opende Wilders als eregast de extreemrechtse CPAC-bijeenkomst in Boedapest, georganiseerd door premier Viktor Orbán. Een bijeenkomst van ultrarechtse politieke kopstukken, waar de pers werd geweerd. Tijdens die toespraak noemde Wilders media, academici en de ‘linkse elite’ een ‘bedreiging van binnenuit’ en loog hij dat Europese woonwijken ‘no-gozones’ zijn geworden door de komst van ‘met name jonge, vrijgezelle mannen uit Afrika en Azië’, zijn ‘onze vrouwen en dochters niet langer veilig’ en is ‘de joods-christelijke cultuur totaal verdwenen’.

Ook haalde Wilders de neonazistische ‘omvolkings’-mythe aan en zei hij dat door immigratie de Europese cultuur ‘verdund’ is. In tegenstelling tot FvD-leider Thierry Baudet die na zijn opmerkingen over ‘de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking’ terecht wel beschuldigd werd van racisme en nazi-sympathieën, blijft het opvallend stil rondom de toespraak van Geert Wilders. De Volkskrant schrijft over die stilte in een analyse: ‘Inmiddels schat Wilders blijkbaar in dat Dilan Yesilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) na maandenlange onderhandelingen niet meer zo snel van tafel zullen lopen.’