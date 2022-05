Geen woonruimte voor studenten omdat Schiphol te veel lawaai maakt

18 mei 2022 - 11:18

''De bond maakt zich grote zorgen over de huisvesting van studenten. Er is nu al een tekort van 6.600 studentenwoningen rond de hoofdstad. De verwachting is dat dit tekort in 2028 zal zijn toegenomen tot 21.500.'' Beter gaan we eens kijken waar die bovenmatige groei van aantallen studenten vandaan komt. Ga werken in plaats van praktisch gratis ''studeren''. De rijken en hun ondernemingen schreeuwen om arbeiders. En als je dan toch beslist wilt studeren, waarom geen plek gezocht in bestaande woningen. Thuis bij de ouders of in een of andere overbemeten villa waar kamers over zijn.

