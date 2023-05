Geen wonder dat het landbouwoverleg is vastgelopen

Het is met permissie geen wonder dat er niets terecht is gekomen van een landbouwakkoord. Dat komt ervan als je niet op tijd naar bed gaat. Minister Adema heeft toegestaan dat het overleg tot in de ochtend van Hemelvaartsdag doorging. Men heeft zelfs Rutte uit zijn bed gebeld om de verschillende partijen plat te praten. Dat lukt niet als iedereen oververmoeid is. Mensen geven het dan niet op. Zij zetten juist de hakken in het zand. Gevangenen wakker houden om ze te laten bekennen is een in dictatuurlanden vaak toegepaste tactiek maar dan ben je dagen bezig.