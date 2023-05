Marathonoverleg over landbouwakkoord geflopt, stikstofcrisis moddert voort

18 mei 2023 - 11:44

Hoezo is deze regering in haar laatste dagen? Geef gewoon eerlijk aan dat je aan wensdenken doet. Net als veel andere hier. Ik lees overal voor wensdenken. Eerst zou de regering vallen over alle parlementaire enquetes. Of over de uitspraken van Hoekstra. Een paar maanden geleden zou het vallen over 2030. Zelfs Tjeerd de Groot laat dat nu los. Over een paar weken is er al weer reces. Dus dat deze coalitie in ieder geval tot na de zomer niet valt, lijkt me logisch. Helemaal niemand in de coalitie heeft belang bij een val van het kabinet. Je hele betoog stoelt op de wens dat het kabinet valt. En daar stoel je je betoog op