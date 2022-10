Geen kalkoen of gans met Kerst door vogelgriep

Ook in de Verenigde Staten slaat de vogelgriep hard toe. Dat heeft gevolgen voor Thanksgiving, een feestdag waarop traditioneel veel kalkoen wordt gegeten. Omdat het aanbod is kleiner is, zijn de prijzen dit jaar een stuk hoger. Duitse aanbieders van ganzen gaan er eveneens vanuit dat het vlees tot 4,50 euro per kilo duurder kan worden.