Geen continent warmt zo snel op als Europa, vrees voor massale vissterfte in Noordzee

Sinds de jaren tachtig is Europa twee keer zo snel opgewarmd als het wereldwijde gemiddelde. Het continent is daarmee het snelst opwarmende continent. Dat blijkt uit het ‘State of the Climate in Europe’-rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus en de World Meteorological Organization.

De klimaatcrisis heeft ook grote gevolgen voor de temperaturen in oceanen en zeeën. In delen van de Noordzee is sprake van een extreme hittegolf, stelt de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. Bij de Britse kust is de watertemperatuur tot wel 5 graden hoger dan normaal, schrijft The Guardian.