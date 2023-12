Geduld is een schone zaak zolang je geen haast hebt

En dat geduld raakt bij steeds meer burgers op. Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders hardere acties tegen de overheid nodig acht als die niet naar mensen luistert. Bijna 1 op de 5 ondervraagden in het onderzoek is van mening dat het hele systeem het beste omver kan worden gegooid.

Dat zijn voor een land waarin de overheid jarenlang bewust voorzienbare problemen voor zich heeft uitgeschoven geen hoopvolle berichten. De overheid beschikt nu eenmaal niet over een toverstokje om de samenleving en haar burgers in 2024 betrouwbare en werkende oplossingen te bieden die hun oorzaak vinden in jarenlange verwaarlozing van een servicegerichte overheid. Zoals bijvoorbeeld de problemen in het onderwijs, de ouderen -en jeugdzorg en woningmarkt. Of in oorzaken waar de overheid weinig tot geen invloed op heeft zoals de verandering van het klimaat.