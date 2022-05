Freek de Jonge opnieuw op de barricade tegen het WK Voetbal en de dodenvelden in Qatar

44 jaar geleden trok Freek de Jonge, met zijn toenmalige compagnon wijlen Bram Vermeulen, ten strijde tegen het WK Voetbal in Argentinië. Met hun show 'Bloed aan de paal' stelden ze de gruwelijke praktijken van de Argentijnse dictators aan de kaak en hoe voetbal werd gebruikt om dat toe te dekken. Nu is het weer zo ver. Het WK wordt dit keer gespeeld in Qatar, een land waar arbeidsmigranten op ongekende wijze worden uitgebuit bij de bouw van prestigieuze projecten als stadions, met voor duizenden de dood tot gevolg. Freek komt weer in actie. Iemand moet het doen.

The Fields Of The Dead, is een protestvariant van het lied Where do you go to my lovely van Peter Sarstedt. Het spreekt de spelers aan die straks voor goud gaan op de velden waar zoveel arbeiders gesneuveld zijn. En Freek zou Freek niet zijn als hij niet appelleert aan het geweten. Het lied wordt uitgevoerd door Birgitta de Grauw, terwijl Freek de tekst toont op de manier die we kennen van die andere protestzanger van weleer, Bob Dylan.